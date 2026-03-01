قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

إبراهيم القادري

تمتلك السيارات الكثير من الأجزاء التي يجب الحافظة عليها من أجل زيادة عمرها الافتراضي، ويجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية، وتغيير الزيت والفلاتر، بجانب فحص السوائل بانتظام ومنها، سائل التبريد والفرامل .

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

ويجب القيادة بهدوء لتجنب الضغط على المحرك، والمحافظة على ضغط الإطارات المناسب، وتنظيف السيارة من الداخل والخارج بانتظام، وحمايتها من أشعة الشمس، ويجب استخدام قطع غيار أصلية.

- نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها  :

الالتزام بالصيانة الدورية

تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت بانتظام لان ذلك يضمن عمل المحرك بسلاسة، ويمنع تراكم الرواسب.

فحص السوائل

تحقق من فحص السوائل بشكل دوري زومن ضمنها، مستويات سائل التبريد، وسائل الفرامل، وزيت الجير، وزيت الباور لتجنب تلفيات الميكانيكا.

سلامة الإطارات

افحص ضغط الإطارات بانتظام لتجنب التآكل غير المتساوي، وانفجار الإطار، وارتفاع استهلاك الوقود.

القيادة الهادئة

تجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية، فهذا يقلل الضغط على المحرك والمكابح.

نظافة السيارة وحمايتها

قم بغسل السيارة بانتظام لان ذلك يحمي الهيكل من الصدأ، واستخدام الشمع أو النانو سيراميك لأنه أيضا يحمي الطلاء من أشعة الشمس، وقم بتغطية السيارة عند الوقوف، لان ذلك يطيل عمر الطلاء.

حماية المقصورة

استخدم مظلات شمسية للنوافذ لحماية المقاعد والتابلوه من التشقق وتغير الألوان.

البطارية

تحقق من نظافة وصلات البطارية ومستوى الشحن بانتظام، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة دون تشغيل المحرك.

قطع الغيار

احرص على استخدام قطع غيار أصلية لضمان كفاءة السيارة وأدائها.

وجدير بالذكر انه يجب عدم تجاهل أضواء التحذير في لوحة العدادات، وتجاهل تغيير السيور والأجزاء التالفة، بالاضافة إلي انه الابتعاد عن ركن السيارة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة. 

