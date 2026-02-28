قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات شيري أريزو 8 برو 2026 في السعودية

شيري اريزو 8 برو 2026
شيري اريزو 8 برو 2026
صبري طلبه

تواصل شيري الصينية تعزيز انتشارها في السعودية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها عائلة أريزو التي تنتمي إلى فئة السيدان، ويأتي طراز شيري اريزو 8 برو موديل 2026 ضمن هذه التشكيلة كنسخة متوسطة الحجم تجمع بين الأداء العملي والتجهيزات المتقدمة.

مواصفات شيري اريزو 8 برو 2026

تعتمد سيارة شيري على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 290 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 18.7 كيلومتر لكل لتر.

شيري اريزو 8 برو 2026

أبعاد وتصميم شيري اريزو 8 برو 2026

تأتي اريزو 8 برو بأبعاد خارجية من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,780 مم، وعرضها 1,843 مم، وارتفاعها 1,469 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,790 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,480 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 445 لترًا.

وزودت السيارة شيري اريزو 8 برو 2026 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي، والتدفئة، وذاكرة الحفظ، إلى جانب مؤشرات انعطاف، وفتحة سقف.

شيري اريزو 8 برو 2026

أنظمة أمان ومساعدة القيادة 

توفر شيري اريزو 8 برو 2026 حزمة من تجهيزات السلامة، تشمل ست وسائد هوائية موزعة بين الأمام والجانبين والستائر الجانبية، كما تضم أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر، مع حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.

وتتضمن باقة أنظمة مساعدة السائق مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب تقنيات قراءة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، كما تدعم مراقبة النقطة العمياء، ومساعد الازدحام المروري، وتنبيه إجهاد السائق.

شيري اريزو 8 برو 2026

مقصورة وتجهيزات شيري اريزو 8 برو 2026

تعتمد المقصورة على فرش جلدي للمقاعد، مع دعم مقعد السائق لتعديل كهربائي في 6 وضعيات، إضافة إلى خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد، أما مقعد الراكب الأمامي فيوفر تعديلًا يدويًا في 4 وضعيات مع خاصية التبريد.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، كما يتوفر نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات من سوني، وشاحن لاسلكي للهاتف، وإضاءة داخلية محيطية.

شيري اريزو 8 برو 2026

سعر شيري اريزو 8 برو 2026 في السعودية

تطرح شيري اريزو 8 برو موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 100,050 ريال سعودي.

شيري اريزو 8 اريزو 8 برو شيري اريزو 8 برو موديل 2026 سعر شيري اريزو 8 برو موديل 2026 أسعار شيري اريزو 8 برو موديل 2026 سعر شيري اريزو 8 برو موديل 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي أمام اختبار الضغط المبكر.. هل ينجح توروب في فرض السيناريو المثالي على زد؟

اللجنة المصرية تنظم حفلات ترفيهية

القوة الناعمة.. ناقد فني يكشف كيف تحول الفن لسلاح مؤثر في معركة الوعي

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة: الرؤية الجديدة تنطلق من الإنسان وتضع المواطن في قلب الأولويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد