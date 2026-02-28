سعر ومواصفات شيري أريزو 8 برو 2026 في السعودية

تواصل شيري الصينية تعزيز انتشارها في السعودية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها عائلة أريزو التي تنتمي إلى فئة السيدان، ويأتي طراز شيري اريزو 8 برو موديل 2026 ضمن هذه التشكيلة كنسخة متوسطة الحجم تجمع بين الأداء العملي والتجهيزات المتقدمة.

مواصفات شيري اريزو 8 برو 2026

تعتمد سيارة شيري على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 290 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 18.7 كيلومتر لكل لتر.

شيري اريزو 8 برو 2026

أبعاد وتصميم شيري اريزو 8 برو 2026

تأتي اريزو 8 برو بأبعاد خارجية من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,780 مم، وعرضها 1,843 مم، وارتفاعها 1,469 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,790 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,480 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 445 لترًا.

وزودت السيارة شيري اريزو 8 برو 2026 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي، والتدفئة، وذاكرة الحفظ، إلى جانب مؤشرات انعطاف، وفتحة سقف.

شيري اريزو 8 برو 2026

أنظمة أمان ومساعدة القيادة

توفر شيري اريزو 8 برو 2026 حزمة من تجهيزات السلامة، تشمل ست وسائد هوائية موزعة بين الأمام والجانبين والستائر الجانبية، كما تضم أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر، مع حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.

وتتضمن باقة أنظمة مساعدة السائق مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب تقنيات قراءة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، كما تدعم مراقبة النقطة العمياء، ومساعد الازدحام المروري، وتنبيه إجهاد السائق.

شيري اريزو 8 برو 2026

مقصورة وتجهيزات شيري اريزو 8 برو 2026

تعتمد المقصورة على فرش جلدي للمقاعد، مع دعم مقعد السائق لتعديل كهربائي في 6 وضعيات، إضافة إلى خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد، أما مقعد الراكب الأمامي فيوفر تعديلًا يدويًا في 4 وضعيات مع خاصية التبريد.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، كما يتوفر نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات من سوني، وشاحن لاسلكي للهاتف، وإضاءة داخلية محيطية.

شيري اريزو 8 برو 2026

سعر شيري اريزو 8 برو 2026 في السعودية

تطرح شيري اريزو 8 برو موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 100,050 ريال سعودي.