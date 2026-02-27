قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
لقاء سويدان تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز: كنت بهزر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أصغر هاتشباك من BYD.. كل ما تريد معرفته عن سيجال الكهربائية 2026

بي واي دي سيجال
بي واي دي سيجال
صبري طلبه

تقدم BYD طراز سيجال 2026 في السوق العالمي، كأصغر سيارة هاتشباك كهربائية ضمن تشكيلتها، حيث تأتي السيارة بأبعاد مدمجة تجعلها مناسبة للمساحات الضيقة الاستخدام، بالإضافة إلى احتواء السيارة على باقة كبيرة من التجهيزات.

منظومة كهربائية بمدى يصل إلى 405 كيلومترات

تعتمد سيجال 2026 على محرك كهربائي واحد ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وتبلغ القوة الإجمالية 73 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 135 نيوتن متر.

بي واي دي سيجال

وتتوفر ببطاريتين بسعة 38.88 كيلوواط ساعة أو 30.08 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 405 كيلومترات للفئة الأعلى و305 كيلومترات للفئة الأخرى، وفق دورة القياس المعتمدة. 

ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة نحو 10.1 أو 9.9 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وتشير البيانات إلى أن شحن البطارية عبر التيار المتردد من 30 إلى 80 % يستغرق قرابة 30 دقيقة.

بي واي دي سيجال

أبعاد وتصميم BYD سيجال

يبلغ طول السيارة 3,780 مم، وعرضها 1,715 مم، وارتفاعها 1,540 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,500 مم، ووزن إجمالي يقارب 1,160 كجم، وتأتي الواجهة الأمامية بمصابيح أمامية وخلفية LED أو هالوجين، مع تصميم حاد ، إضافة إلى شبكة سفلية باللون الأسود، وعجلات قياس 15 أو 16 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والتدفئة.

بي واي دي سيجال

تجهيزات السيارة بي واي دي سيجال

حصلت سيجال على مجموعة من أنظمة السلامة تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت سرعة متكيف.

وتضم أنظمة مساعدة السائق تقنيات مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء مع تجنب الاصطدام، وتحذير التصادم الخلفي، وقراءة سرعة الطريق، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرات خارجية بزاوية 360 درجة. 

بي واي دي سيجال

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 أو 8.8 بوصة حسب الفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 أو 12.8 بوصة، ويدعم النظام الاتصال عبر البلوتوث، مع نظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومكيف هواء يدوي.

وتشمل التجهيزات مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا مع خاصية التدفئة في الفئات الأعلى، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.

byd سيجال BYD سيجال سيارة BYD سيجال مواصفات BYD سيجال السيارة BYD سيجال بي واي دي سيجال بي واي دي سيجال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

ترشيحاتنا

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد