أصغر هاتشباك من BYD.. كل ما تريد معرفته عن سيجال الكهربائية 2026

تقدم BYD طراز سيجال 2026 في السوق العالمي، كأصغر سيارة هاتشباك كهربائية ضمن تشكيلتها، حيث تأتي السيارة بأبعاد مدمجة تجعلها مناسبة للمساحات الضيقة الاستخدام، بالإضافة إلى احتواء السيارة على باقة كبيرة من التجهيزات.

منظومة كهربائية بمدى يصل إلى 405 كيلومترات

تعتمد سيجال 2026 على محرك كهربائي واحد ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وتبلغ القوة الإجمالية 73 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 135 نيوتن متر.

بي واي دي سيجال

وتتوفر ببطاريتين بسعة 38.88 كيلوواط ساعة أو 30.08 كيلوواط ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 405 كيلومترات للفئة الأعلى و305 كيلومترات للفئة الأخرى، وفق دورة القياس المعتمدة.

ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة نحو 10.1 أو 9.9 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، وتشير البيانات إلى أن شحن البطارية عبر التيار المتردد من 30 إلى 80 % يستغرق قرابة 30 دقيقة.

بي واي دي سيجال

أبعاد وتصميم BYD سيجال

يبلغ طول السيارة 3,780 مم، وعرضها 1,715 مم، وارتفاعها 1,540 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,500 مم، ووزن إجمالي يقارب 1,160 كجم، وتأتي الواجهة الأمامية بمصابيح أمامية وخلفية LED أو هالوجين، مع تصميم حاد ، إضافة إلى شبكة سفلية باللون الأسود، وعجلات قياس 15 أو 16 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والتدفئة.

بي واي دي سيجال

تجهيزات السيارة بي واي دي سيجال

حصلت سيجال على مجموعة من أنظمة السلامة تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت سرعة متكيف.

وتضم أنظمة مساعدة السائق تقنيات مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء مع تجنب الاصطدام، وتحذير التصادم الخلفي، وقراءة سرعة الطريق، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرات خارجية بزاوية 360 درجة.

بي واي دي سيجال

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 أو 8.8 بوصة حسب الفئة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 أو 12.8 بوصة، ويدعم النظام الاتصال عبر البلوتوث، مع نظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومكيف هواء يدوي.

وتشمل التجهيزات مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا مع خاصية التدفئة في الفئات الأعلى، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.