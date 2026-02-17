بتجهيزات هجينة.. ماذا تقدم بي واي دي سيل 7 الجديدة؟

تُعد BYD واحدة من أبرز العلامات الصينية التي رسخت حضورها في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي بي واي دي سيل 7 ضمن أبرز طرازاتها في فئة السيدان متوسطة الحجم، والتي تقدم بعدد كبير من التجهيزات، بالإضافة إلى التصميم العصري.

أبعاد السيارة

تستند سيل 7 إلى قاعدة عجلات تبلغ 2,900 مم، ويصل طول السيارة إلى 4,980 مم، مع عرض يبلغ 1,890 مم وارتفاع عند 1,495 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,915 كجم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 465 لتراً.

بي واي دي سيل 7

المحرك والأداء

تعتمد السيارة على نظام هجين قابل للشحن يتكون من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي يعملان معاً لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 270 حصاناً.

ويولد المحرك الكهربائي عزماً قدره 231 نيوتن متر، في حين يقدم محرك البنزين 220 نيوتن متر، ويتم نقل الحركة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي إلى العجلات الأمامية.

بي واي دي سيل 7

وتستمد المنظومة طاقتها الكهربائية من بطارية بسعة 17.6 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة السير لمسافة تصل إلى 65 كيلومتراً بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

وتُسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 29.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتراً، أما على صعيد الأداء، فتبلغ سرعتها القصوى 180 كلم/ساعة، وتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة خلال 7.9 ثانية.

بي واي دي سيل 7

تقنيات الحماية والأمان

زُودت سيل 7 بحزمة من أنظمة السلامة، تبدأ بعدد 10 وسائد هوائية موزعة لتشمل الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى وسائد لحماية ركبتي السائق والراكب الأمامي وأخرى جانبية للصف الثاني، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

كما تضم السيارة نظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر ومساعد صعود المرتفعات، وتوفر السيارة تحذيراً من حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

بي واي دي سيل 7

وتشمل أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق مثبت سرعة متكيف، وتحذير الخروج عن المسار، ومساعد البقاء ضمن المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من التصادم الأمامي والخلفي، إضافة إلى نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

المقصورة والتجهيزات

تعتمد السيارة على شاشة عدادات قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه لمسية كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم أنظمة ربط الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر نظام صوتي مكوّن من 12 مكبر صوت.

بي واي دي سيل 7

وتضم التجهيزات كذلك نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية للركاب في الصف الثاني، وتشمل المقصورة أيضاً شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية، ونظام إضاءة محيطية داخلية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ كهربائية وكذلك للتحكم في المرايات.