كثافات مرورية بمحيط المناطق التجارية لاقتراب شهر رمضان

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل النشرة المرورية الصباحية، مؤكدًا انتشارًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا بجميع المحاور لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، مع وجود تنسيق كامل بين الخدمات الميدانية وغرف العمليات بالإدارة العامة للمرور، بهدف تسهيل الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، مثل الأعطال المفاجئة، أو الانتظار الخاطئ، أو السير عكس الاتجاه، أو الوقوف أعلى مطالع ومنازل الكباري، لما لها من تأثير مباشر على السيولة المرورية.

وشهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة تزامنًا مع انطلاق الموظفين إلى أعمالهم وذهاب الطلاب إلى الجامعات والمدارس، إضافة إلى توجه المواطنين إلى المصالح الحكومية والخدمية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أحجام السيارات وأعداد المشاة بعدد من الطرق الرئيسية والميادين.

وأوضح هشام أن عددًا من الشوارع الحيوية بمحافظة القاهرة شهدت كثافات مرورية ملحوظة، من بينها:

شارع صلاح سالم في الاتجاهين

شارع الخليفة المأمون

شارع مصر والسودان

كورنيش النيل

مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر

كما ظهرت كثافات بمحيط المناطق التجارية والدينية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها:

شارع عباس العقاد

شارع مكرم عبيد

طريق النصر حتى طريق الاتصالات

أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين

كوبري الفنجرى وصولًا إلى حدائق القبة

وفي محافظة الجيزة، سجلت عدة محاور كثافات مرورية مرتفعة، لاسيما في ظل الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ما أثر على الحركة بعدد من الشوارع، أبرزها:

شارع السودان

شارع الجيزة

شارع التحرير

شارع النيل

شارع القومية العربية

شارع الملك فيصل

شارع ترسا

مناطق اللبيني والمطبعة وشبه العريش ومستشفى الصدر

وأكد الخبير المروري أنه تم الدفع بخدمات إضافية للتعامل مع المواقف العشوائية والانتظار الخاطئ، مع تعزيز التواجد المروري بالمناطق الحيوية والمنشآت المهمة.