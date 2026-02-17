قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كثافات مرورية بمحيط المناطق التجارية لاقتراب شهر رمضان

ارشيفية
ارشيفية

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل النشرة المرورية الصباحية، مؤكدًا انتشارًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا بجميع المحاور لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، مع وجود تنسيق كامل بين الخدمات الميدانية وغرف العمليات بالإدارة العامة للمرور، بهدف تسهيل الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، مثل الأعطال المفاجئة، أو الانتظار الخاطئ، أو السير عكس الاتجاه، أو الوقوف أعلى مطالع ومنازل الكباري، لما لها من تأثير مباشر على السيولة المرورية.

وشهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة تزامنًا مع انطلاق الموظفين إلى أعمالهم وذهاب الطلاب إلى الجامعات والمدارس، إضافة إلى توجه المواطنين إلى المصالح الحكومية والخدمية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أحجام السيارات وأعداد المشاة بعدد من الطرق الرئيسية والميادين.

وأوضح هشام أن عددًا من الشوارع الحيوية بمحافظة القاهرة شهدت كثافات مرورية ملحوظة، من بينها:

شارع صلاح سالم في الاتجاهين
شارع الخليفة المأمون
شارع مصر والسودان
كورنيش النيل
مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر
كما ظهرت كثافات بمحيط المناطق التجارية والدينية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها:

شارع عباس العقاد
شارع مكرم عبيد
طريق النصر حتى طريق الاتصالات
أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين
كوبري الفنجرى وصولًا إلى حدائق القبة

وفي محافظة الجيزة، سجلت عدة محاور كثافات مرورية مرتفعة، لاسيما في ظل الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ما أثر على الحركة بعدد من الشوارع، أبرزها:

شارع السودان
شارع الجيزة
شارع التحرير
شارع النيل
شارع القومية العربية
شارع الملك فيصل
شارع ترسا
مناطق اللبيني والمطبعة وشبه العريش ومستشفى الصدر
وأكد الخبير المروري أنه تم الدفع بخدمات إضافية للتعامل مع المواقف العشوائية والانتظار الخاطئ، مع تعزيز التواجد المروري بالمناطق الحيوية والمنشآت المهمة.

كثافات مرورية كثافات مرورية متحركة السير عكس الاتجاه الإدارة العامة للمرور الحالة المرورية النشرة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 330 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط 10 تجار سجائر مجهولة المصدر لبيعها بأزيد من سعرها للجمهور بالغربية

صورة أرشيفية

تحرير 185 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية بالغربية

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد