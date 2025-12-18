النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس كثافات مرورية خلال فترة الذروة الأولى، ورغم الازدحام المعتاد بقيت حركة السير متحركة دون توقف كامل، بفضل التواجد الأمني المكثف وانتشار رجال المرور في الشوارع والميادين الحيوية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة إدارات المرور للسيطرة على الزحام الصباحي، وتسهيل حركة المركبات، والتعامل السريع مع أي اختناقات قد تعيق التنقل داخل المناطق الأكثر ازدحامًا.

وأشارت المتابعة المرورية إلى وجود تكدسات متفاوتة بوسط القاهرة، خاصة في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، حيث لوحظ تدفق كبير للسيارات مع بعض التباطؤ في أوقات الذروة، فيما حافظت المداخل المؤدية إلى الميدان على حركة منتظمة أسهمت في منع تفاقم الازدحام.

كما رصدت كثافات مرتفعة على كورنيش النيل، خصوصًا في الاتجاه المؤدي إلى حلوان ومنطقة الملك الصالح، نتيجة زيادة حركة المركبات القادمة من المناطق السكنية والتجارية في تلك الوجهة خلال ساعات الصباح.

وفي الجيزة، شهدت عدة محاور رئيسية ازدحامًا ملحوظًا، من بينها نزلة البحر الأعظم وصولًا إلى الدقي وميدان الجلاء، إضافة إلى زحام مستمر على الطريق الدائري عند منطقة المريوطية في الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي.

وامتد الازدحام ليشمل طريق الفيوم الصحراوي مرورًا بحدائق الأهرام وحتى ميدان الرماية، باعتبارها طرقًا رئيسية تربط مختلف مناطق المحافظة.

بينما حافظت بعض المناطق على انسياب مروري واضح، مثل كوبري أكتوبر ورمسيس وشارع عبد المنعم رياض ووسط البلد، دون تسجيل اختناقات كبيرة.

كما استمرت الحركة مستقرة نسبيًا في عدد من محاور الجيزة، منها شارع النيل السياحي، وشارع الهرم، والبحر الأعظم، والطريق الدائري باتجاه الصعيد، ومناطق الوراق والمريوطية.