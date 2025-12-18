قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصعيد في القلب ..حزمة من الخدمات الطبية المستحدثة بالأقصر خلال 2025

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن عام 2025 شهد تنفيذ أكبر حزمة توسعات طبية داخل منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية وكفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة العالمية تحت منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في مستوى التجهيزات الطبية والتخصصات الدقيقة، حيث تم تطوير الأقسام الحيوية وتشغيل خدمات جديدة لأول مرة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ما يدعم جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المعقدة وتقديم رعاية صحية وفق معايير عالمية، مشيرًا إلى أن مجمع الأقصر الطبي الدولي كان له النصيب الأكبر من هذه التطويرات، ليصبح مركزًا رئيسيًا لتقديم الخدمات عالية التخصص داخل المحافظة.

زيادة عدد أسِرّة العناية المركزة 

وأوضح رئيس الهيئة: شهد المجمع تطويرًا شاملًا تم خلاله زيادة عدد أسِرّة العناية المركزة من 21 إلى 43 سريرًا، وافتتاح وحدة الحروق المتكاملة التي تشمل أسرة عناية وغرفة عزل وغرفة عمليات وإنعاش وفرز، بالإضافة إلى غرف العلاج الجاف والمائي وغرفة الكشف، كما تم تشغيل وحدة مناظير حديثة مكوّنة من غرفتي عمليات مجهزتين بالكامل، وتشغيل مبنى الدوران بطاقة 60 سريرًا، ومبنى الطوارئ الجديد بطاقة 42 سرير طوارئ و33 سرير داخلي، وزيادة عدد الحضانات من 8 إلى 26 حضانة، وتشغيل منظار الشعب الهوائية للأطفال وخدمتي رسم المخ ورسم العصب، إضافةً إلى تشغيل أربع غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأنظمة الجراحية، وافتتاح العمليات المتقدمة لخدمة الجراحات الدقيقة والمتطورة، وتشغيل قسم نساء وتوليد متكامل يضم غرفة عمليات قيصرية وغرف ولادة طبيعية وغرف ما قبل الولادة.

أما في مجال خدمات القلب، تم افتتاح وحدة عناية القلب المتخصصة ووحدة جراحات القلب المفتوح مجهزة بأحدث المعدات والكادر الطبي المتخصص لإجراء الجراحات الكبرى داخل المجمع، مما يعكس التزام الهيئة بتوطين الخدمات عالية التخصص داخل المحافظة.

واستكمل:  شهد مستشفى الكرنك الدولي زيادة أسِرّة العناية المركزة من 21 إلى 39 سريرًا، وتشغيل وحدة الأورام بطاقة 12 كرسي علاج كيميائي، وافتتاح العناية المتوسطة لدعم خدمات الرعاية الحرجة، وتنفيذ استئصال أورام المخ باستخدام جهاز كوزا والملاح الجراحي خلال إحدى القوافل الطبية الكبرى.

وأضاف أن الخدمات التخصصية شملت أيضًا تشغيل خدمة القسطرة الطرفية للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي، وتشغيل جراحة المخ والأعصاب بالمنظار لأول مرة في مستشفى حورس التخصصي، وتشغيل القسطرة المخية وتقنية TEVAR لإصلاح الشريان الأورطي بالقسطرة في مستشفى طيبة التخصصي، مع تشغيل عناية الطوارئ ومنظار المسالك البولية وافتتاح ثلاثة أجنحة فندقية لخدمة المرضى وذويهم وخدمة رسم العصب، كما شهد مستشفى إيزيس التخصصي تشغيل منظار النساء والولادة لتعزيز خدمات صحة المرأة التخصصية.

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية أن ما تحقق بمحافظة الأقصر خلال 2025 يعكس التزام الهيئة بتوفير خدمات طبية متقدمة داخل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، مؤكداً أن التوسعات الجديدة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جاهزية المنشآت لتقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة، مضيفًا أن الهيئة مستمرة في إدخال تخصصات دقيقة وجراحات كبرى، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتجهيزات، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

الرعاية الصحية الخدمات الطبية محافظة الأقصر إجراء جراحات دقيقة الحروق خدمات القلب الطوارئ جنوب الصعيد القلب عناية القلب

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

