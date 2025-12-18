قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
انتظام عملية الانتخابات بالمحافظات ودعم اللجان ذات الكثافات
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع قبيل اجتماع الميكانزم في الناقورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014
معتز الخصوصي

قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أن الحديث كثر حول أن نتائج انتخابات مجلس النواب تهدد شرعية مجلس النواب القادم ، وهو يتعارض مع حديث الدستور والقانون ، لأن أي عمل من الأعمال الإدارية ذات الطبيعة الإدارية يمكن أن يتعرض للبطلان بأحكام القضاء الإداري.

وأضاف فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما أن كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية أو المحلية هي قرارات إدارية بإمتياز ، لأن المادة 210 من الدستور نصت على أنه يطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما يطعن على قراراتها فيما يتعلق بالانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.

وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وبالتالي هذه مسألة طبيعية وهي استخدام حق التقاضي ، ولايوجد أي تهديد لشرعية مجلس النواب القادم ، وسيتشكل مجلس النواب والانتخابات على وشك الانتهاء ، وسيتبقى فقط إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الثاني ، وسيلزم الانتظار لحين استكمال الهيكل العام والبنيان الخاص بأعضاء مجلس النواب المعينين وهو بقرار من رئيس الجمهورية بتعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب ، بما يقارب 28 نائب ، ومن ثم تتم دعوة الرئيس لانعقاد مجلس النواب.

https://www.youtube.com/shorts/Yvq2aM7xysM

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب أحكام القضاء الإداري الدستور القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

الفائز يحصل على 100 ألف جنيه.. ننشر شروط مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش حقوق الطفولة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش حقوق الطفولة..السبت المقبل

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

في اليوم العالمي للغة العربية.. المفتي : الأمة التي تُحافظ على لُغتها تحافظ على ذاتها

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد