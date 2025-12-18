5 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين بشأن الانتخابات المقبلة

عقد مجلس النقابة العامة للمهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي اجتماعا حمل رقم (51)، وذلك يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة والتي تتعلق بالانتخابات المقبلة 2026، ومشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم.
وجاء القرارات كالتالي:
- الموافقة على تطبيق برنامج "الفرز الإلكتروني الذكي" في انتخابات النقابة القادمة، مع استمرار النظام التقليدي (الورقي) في عملية التصويت.
- الموافقة على تشكيل لجنة للقاء السيد رئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المالية والري، لإبداء الرأي القانوني في إمكانية التأجيل أو التبكير للانتخابات بسبب حلول شهر رمضان المبارك.
- التصديق على العمل بتمثيل الشعب الهندسية السبع في مجالس النقابات الفرعية التي أجريت عليها انتخابات النقابة لعام 2022 في انتخابات النقابة العامة، عدا نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط يتم تحديثه في 2025/12/31 بناءً على طلب النقابة الفرعية.
- التصديق على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة – أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والدكتور المهندس محمد عباس – وكيلًا للجنة، والمهندس الاستشاري السيد حسن – مقررًا، وعضوية كل من: المهندس هشام الصنادي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس هاجد المغربي، والمهندسة زينب شاور.
- التصديق على القرار السابق بوقف كافة الإجراءات الخاصة بأرض بدر، مع تفويض المهندس هشام أمين – عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار في بحث الأمر والإفادة الجلسة المقبلة.
- إحالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى الشئون القانونية للنقابة للدراسة والعرض على المجلس.
- اعتماد فتح الباب لمشروع الرعاية الصحية والتصديق على رفع حد سقف المساهمة في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2026 إلى 75000 جنيه، على أن يُغلق باب الاشتراك يوم 2026/3/31 بشكل نهائي.
- الموافقة على البدء في إجراءات تخصيص أرض في حدود 2p500 لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بمدينة بني سويف الجديدة.
- الموافقة على تكريم مهندسي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على ما تم من إصلاح وتعديل الخلل الحادث في طائرات إيرباص A320.
- توجيه الشكر للسيد المهندس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان لجهوده في إنهاء الإجراءات الخاصة بالأرض المقام عليها مقر النقابة بمدينة أسوان.
- توجيه الشكر للمهندس حافظ عوض – رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس على جهوده في إنشاء نقابة فرعية للمهندسين بمحافظة البحر الأحمر.
- إحالة طلب تغيير المقر الانتخابي الرئيسي من مقر النقابة الفرعية بكفر الشيخ ليكون بأحد القاعات الكبرى أو الأندية الموجودة بالمدينة، إضافة إلى فتح مقرين انتخابيين بمركزين من مراكز المحافظة إلى مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ للدراسة.
- الموافقة على تطوير (ترميم ودهانات) واجهة المقر الرئيسي لنقابة المهندسين بمحافظة المنوفية.
- اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للقيد والمعادلات.
- اعتماد محاضر اجتماعات لجنة الإعانات المرضية.