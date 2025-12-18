قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الوطنية للانتخابات: إلغاء اللجان الفرعية 40 و49 دون تأثير على التصويت

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن استمرار المصريين في المشاركة بالاستحقاق الحالي يمثل بداية مهمة لتصحيح المسار الديمقراطي وتعزيز الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في اختيار أعضاء مجلس النواب

وشدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي للقضاء لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

الالتزام بتصحيح المسار الديمقراطي

أوضح بدوي أن المشاركة المكثفة للمواطنين في الانتخابات تعكس وعيهم الوطني ورغبتهم في تغيير المسار الديمقراطي إلى أكثر نضجًا والتزامًا بالقوانين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساعد على بناء مؤسسات برلمانية قوية تلتزم بخدمة الشعب وتحقيق تطلعاته.

قرارات بشأن اللجان الملغاة قضائيًا

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن المجلس استلم محاضر الحصر الخاصة باللجان الملغاة قضائيًا، وعقد اجتماعًا لمراجعة هذه الحالات والتأكد من سلامة العملية الانتخابية.

إلغاء اللجان الفرعية 40 و49 دون تأثير على التصويت

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن إلغاء اللجنة الفرعية 40 بالهرم و49 بالعمرانية، مع استبعاد بطاقات التصويت الخاصة بهما.


وأكد بدوي أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير العملية الانتخابية في باقي اللجان، وأن جميع الاستحقاقات الانتخابية الأخرى مستمرة بشكل طبيعي، بما يضمن حق كل مواطن في التصويت واختيار ممثليه بحرية.

انتخابات النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب في الإعادة

