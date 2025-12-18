أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

يبحث الجميع عن أسعار الذهب اليوم في مصر حيث يهتم الموطنون بمتابعة المعدن الأصفر الذي صعد بارتفاع جنوني مؤخراً.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 18 ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي، مع ميل طفيف للصعود في بعض الأعيرة، بالتزامن مع متابعة دقيقة لتحركات الأسعار العالمية وسعر الأوقية في البورصات الدولية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق المحلي.



ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 في مصر خلال التعاملات المسائية .



اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الخميس

-سعر الذهب عيار 24 يسجل 6594 جنيها

-سعر الذهب عيار 21 يسجل 5770 جنيها

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 4945 جنيها

مصنعية الذهب

تتراوح مصنعية الذهب في مصر ما بين 3% و7% من سعر الجرام، وقد تزيد في المشغولات الذهبية الدقيقة، بينما تنخفض في السبائك والجنيهات الذهبية، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة من حيث قيمة المصنعية.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 46160 جنيها .

وعلى مستوى السوق العالمية، استقرت أسعار الذهب بالدولار الأمريكي مع تداولات اليوم، مُتأثرة بحركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية

ويُعد الذهب من أهم أدوات الادخار الآمن لدى المصريين، حيث يحافظ على قيمته مع مرور الوقت، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا داخل السوق المحلي، إلى جانب متابعة أسعار عيارات 24 و18، وسعر الجنيه الذهب والأوقية.