إنشاء مدارس جديدة في المنيا لهذا السبب .. وحل أزمات الضغط العالي

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً جماهيريًا موسعًا لخدمة المواطنين، ضم أهالي مراكز العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، وسمالوط وذلك لبحث الملفات الخدمية والمعيشية، وتقديم حلول فورية للمشكلات العاجلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وأكد اللواء كدواني أن هذه اللقاءات الدورية تستهدف ترسيخ مبدأي الشفافية والمصارحة مع المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم في إطار القوانين المنظمة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أبناء المنيا.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ المنيا مطالب كل مركز على حدة، حيث وجّه في مركز العدوة أحد الشباب الباحثين عن عمل بضرورة حضور «ملتقى التوظيف» المقرر عقده بمركز أبو قرقاص يوم السبت المقبل، والمنظم بالتنسيق مع مديرية العمل لاختيار الفرصة المناسبة، كما كلف وكيل وزارة التموين بسرعة إدراج أسرة أحد المواطنين المستحقين (الزوجة والأبناء) للحصول على الدعم التمويني فور التأكد من استحقاقهم وفقًا للقرارات الوزارية، إلى جانب تكليف رئيس المدينة بإنهاء إجراءات توصيل مرفق الغاز لأحد المنازل عقب سداد المواطن للمطالبات المالية المقررة.

وفي مركز مغاغة، أعرب أهالي قرية برطباط عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا لجهوده في إنشاء «مدرسة التجارة بنات» بالقرية، والتي أنهت معاناة الطالبات من السفر لمسافات طويلة تجاوزت الساعة والنصف، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتشغيل مدرسة «كفر الصالحين الإعدادية» مع بداية الفصل الدراسي الثاني لاستيعاب الكثافات الطلابية وخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن الموافقة على تخصيص أتوبيسين من مشروع النقل الجماعي لخدمة طلاب وأهالي برطباط.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، كلف اللواء كدواني مديرية التضامن الاجتماعي بفحص طلبات معاش «تكافل وكرامة» بدقة لضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وبيان مدى استحقاق الحالات المقدمة، كما وافق على ترخيص أكشاك لبعض الحالات الأولى بالرعاية، وصرف إعانات مالية ومساعدات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفي مركز بني مزار، كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة توصيل مرفق الصرف الصحي لقرية «منشأة بكير»، إلى جانب إدراج طلب إنشاء مدرسة «كفر العودين للتعليم الأساسي» على أرض أملاك دولة ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي القادم، كما كلف التفتيش الهندسي بدراسة ترخيص 9 منازل داخل الحيز العمراني وتوسعة شارع بطول 8 أمتار، موجهًا الوحدة المحلية بتوفير سكن إيجار لأسرة من الأولى بالرعاية، مع سداد الإيجار مقدمًا من خلال الوحدة المحلية.

وفي مركز مطاي، وافق محافظ المنيا على إنشاء 3 مطبات صناعية أمام عزبة نوار بقرية «سيلة الغربية»، وتمهيد طريق «عزبة أبو العيون» تيسيرًا على المواطنين، كما كلف شركة مياه الشرب بعمل مقايسة ومعاينة لعدد 3 شوارع بقرية «كوم مطاي» لتوصيل مرفق الصرف الصحي، إلى جانب تكليف التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لبناء دور ثانٍ لمنزل إحدى الأسر الأولى بالرعاية مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وفي إطار الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وجّه محافظ المنيا بإزالة فورية لسور مخالف مقام على أرض أملاك دولة بقرية «أبوان» بمركز بني مزار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

أما في مركز سمالوط، فقد وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإنشاء ملعب رياضي بقرية دفش ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما كلف الوحدة المحلية بإدراج صيانة «كوبري داقوف» ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة للمحافظة، وتطهير المصرف القائم بالقرية حفاظًا على صحة المواطنين، معلنًا إنهاء أزمة أسلاك الضغط العالي المارة فوق منازل قرية الخمايشة، بالتنسيق مع شركة كهرباء مصر الوسطى، حيث تم تعديل المسار ونقل المغذي على نفقة الدولة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وفي ختام اللقاء، سلّم محافظ المنيا عدد (2) كرسي متحرك لحالتين انسانيتين من ذوى الهمم لمساعدتهما فى الحياة اليومية، كما وافق على منح عدد من الأكشاك للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على رؤساء المراكز ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء والوحدات القروية، وممثلي الجهات التنفيذية والشركات والهيئات المعنية.
 

