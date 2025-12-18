قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة.. فما شروطها؟

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب محمد رمضان: "خمسين ألف جنيه للي هيكتب كم مرة اتقالت كلمة بيب في أغنية بيب بيب".

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب تأييد حبسه لمدة سنتين بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص».

وكتب محمد رمضان في منشور: «أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ أكثر من 7 سنوات متصلة، ولا يمر شهر دون صدور أحكام بالسجن ضدي، ووصل الأمر حتى إلى ابني الطفل».

وتابع: «آخر قضية أغنية، ومعي تصريح الرقابة بعرضها، وكمان أنا مش أصلًا اللي كاتبها، ومع ذلك أتحكم عليّ بالسجن، ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولم توضح الصحافة أنه مع إيقاف التنفيذ، ما تسبب في وقوع ضرر بالفعل لي ولعائلتي.
ملحوظة: هفضل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد، ثقة في الله، نجاح متصاعد مستمر».

وكانت محكمة مستأنف جنح الدقي قد أيدت حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ورفعت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة استئناف محاكمة الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنتين بسبب الأغنية نفسها.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد تقدم، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة.

محمد رمضان أغنية بيب بيب حبس محمد رمضان الفنان محمد رمضان فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

قبل الساعة الأخيرة .. تكدس من الناخبين أمام لجان النواب بالشرقية

لقاء نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر

ماذا دار بين نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر خلال زيارته المحافظة؟

سفارة سلطنة عمان

الأحد المقبل.. سفارة عُمان بالقاهرة تنظم احتفالها باليوم العالمي للغة العربية بالمتحف القومي للحضارة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد