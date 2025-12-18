قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
السبت.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر احتفالا بنبض التراث وروح الصعيد

انطلاق المهرجان القومي للتحطيب يوم السبت بالأقصر احتفالا بنبض التراث وروح الصعيد
انطلاق المهرجان القومي للتحطيب يوم السبت بالأقصر احتفالا بنبض التراث وروح الصعيد
شمس يونس

ينطلق المهرجان القومي للتحطيب يوم السبت بمحافظة الأقصر في دورته الخامسة عشرة ليعيد إحياء واحد من أقدم وأهم الفنون الشعبية التي ارتبطت بالوجدان الصعيدي عبر مئات السنين حيث يمثل التحطيب لعبة الرجولة والنخوة وقيم الاحترام المتبادل التي توارثها أبناء الصعيد جيلا بعد جيل .

ويعد التحطيب من الفنون الشعبية ذات الجذور العميقة في التاريخ المصري القديم إذ مارسه قدماء المصريين قبل أن يستمر حضوره في القرى والنجوع كجزء أصيل من الأفراح والمناسبات والاحتفالات الشعبية معتمدا على مهارة اللاعب والتزامه بالأدب وقواعد اللعب دون إلحاق أذى بالخصم حيث يكون الفوز الحقيقي بإثبات السيطرة والوصول لما يعرف بالباب على نغمات المزمار ودقات الطبول

وحظي هذا الفن الشعبي باعتراف عالمي في عام الفين وستة عشر بعدما تم تسجيل لعبة التحطيب رسميا ضمن قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي بمنظمة اليونسكو وهو ما أكد قيمتها التاريخية والثقافية وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها أحد ملامح الهوية المصرية الأصيلة

وتحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة بشكل دائم على دعم هذا الموروث الشعبي من خلال تنظيم المهرجان القومي للتحطيب بمحافظة الأقصر والذي نجح على مدار أربع عشرة دورة سابقة في تقديم صورة حقيقية لروح الصعيد وجذب آلاف المتابعين من أهالي المحافظة وزوارها

وشهدت الدورتان الأولى والثانية إقامة فعاليات المهرجان على المسرح المفتوح بقصر ثقافة الأقصر القديم قبل أن تنتقل إحدى عشرة دورة إلى ساحة سيدي أبو الحجاج أمام معبد الأقصر فيما استضافت قرية حسن فتحي بغرب الأقصر إحدى الدورات في تجربة لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشرة بحفل افتتاح يقام مساء يوم السبت في تمام الساعة السابعة ويشهد عرضا فنيا مجمعا تشارك فيه فرق الفنون الشعبية من محافظات بني سويف والمنيا وملوي وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر إلى جانب فرقة النيل للآلات الشعبية مع مشاركة لاعبي وشيوخ التحطيب من محافظات سوهاج والمنيا والأقصر وقنا

وتتواصل الفعاليات خلال الأيام التالية بحلقات التحطيب اليومية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء بمشاركة الشيوخ واللاعبين ثم تقدم فرق الفنون الشعبية المشاركة عروضها الفنية بداية من الساعة السابعة مساء بينما يقام حفل الختام في اليوم الأخير من المهرجان

ويعد المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر واحدا من أبرز الفعاليات التراثية التي تجمع بين الفن والهوية الشعبية في احتفالية تؤكد أن تراث الصعيد لا يزال حيا نابضا وقادرا على الوصول إلى الأجيال الجديدة وحفظ مكانته في الذاكرة الثقافية المصرية.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

