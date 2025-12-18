قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
على هامش فعاليات عيد الأقصر القومي.. افتتاح 4 محطات صرف صحي بمركز إسنا

على هامش فعاليات عيد الأقصر القومي ووسط فرحة الأهالي… محافظ الأقصر يفتتح ٤ محطات صرف صحي بمركز إسنا
على هامش فعاليات عيد الأقصر القومي ووسط فرحة الأهالي… محافظ الأقصر يفتتح ٤ محطات صرف صحي بمركز إسنا
شمس يونس

 افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أربع محطات رفع صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بمركز ومدينة إسنا في إطار الاحتفالات المستمرة بعيد الأقصر القومي، الذي يوافق ٩ ديسمبر من كل عام وتستمر فعالياته على مدار الشهر.

وشهد محافظ الأقصر افتتاح محطة رفع صرف صحي قرية كومير، بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعمد ومشايخ القرى، وسط أجواء من البهجة بين المواطنين.

وتخدم محطة قرية كومير نحو 14 ألف نسمة، وتضمن الحفل فقرات فنية وترفيهية قدّمها أبناء القرية، أعقبها كلمات لعمد القرى التي تم افتتاح محطات الصرف الصحي بها، نيابةً عن أهالي قراهم.

كما افتتح محافظ الأقصر والحضور ٣ محطات صرف صحي أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت محطة رفع قرية ناصر، وتخدم 12,500 نسمة، ومحطة قرية الدقيرة، وتخدم 6,500 نسمة، ومحطة جزيرة راجح وتوابعها (الجزيرة والسريب)، وتخدم 8,670 نسمة.


وخلال كلمته، وجّه محافظ الأقصر التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صاحب مبادرة تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، كما زفّ بشرى لأهالي القرية بقرب رصف الطريق الزراعي، مؤكدًا أن الصرف الصحي هو أساس التنمية الحقيقية. وأضاف أنه سيتم رصف الطرق الرئيسية، فيما ستُغطّى الطرق الفرعية ببلاط الإنترلوك.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على عزمه زيارة جميع القرى التي تم افتتاح مشروعاتها عبر الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى أنه استمع لطلبات الأهالي، ووعد بدراسة كافة المطالب المشروعة والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

