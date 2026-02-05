قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية مساء أمس الأربعاء.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7670 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7590 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6710 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 6640 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5750  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5690 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4475 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4425 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3835 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3735 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 53680 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53120 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 238520 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 236030 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4928 دولارا.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب جرام الذهب

