بالمدفعية الثقيلة .. جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا ثقيلا استهدف المنطقة الحرجية بين بلدتي رامية وبيت ليف في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وفي وقت سابق ، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة في جنوب لبنان مستهدفة بلدة كفرتبنيت والمبنى المهدد الذي سبق وأن أصدر تحذيراً بقصفه من قبل قوات الاحتلال وأيضاً في بلدة عين قانا في منطقة النبطية وذلك بعد وقت قصير من توجيه إنذارات سابقة لسكان تلك المناطق بإخلاء منازلهم بزعم وجود “أهداف عسكرية” تتبع حزب الله في تلك المواقع وفق ما أفادت مصادر إعلامية لبنانية وعربية استناداً لتقارير أخبارية محلية ودولية

وأسفرت غارات كفرتبنيت التي استهدفت المبنى المهدد عن أضرار مادية في المبنى نفسه وأحدثت انفجارات قوية ألقت حطامها على المنازل المحيطة كما نشرت صور ومقاطع فيديو تظهر الدمار والبنايات التي لحقت بها أضرار في محيط منطقة القصف في حين لم تتضح حتى الآن معلومات مؤكدة عن سقوط إصابات بين المدنيين الذين كانوا قد تلقوا تحذيرات سابقة بإخلاء المكان قبل تنفيذ الضربات

من جانبه ، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة “إكس” أن الغارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة يزعم أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأن الجيش اتخذ خطوات تحذيرية مسبقة لتقليل فرص إصابة المدنيين من ضمنها توجيه التحذيرات لهم قبل تنفيذ الغارات بزعم أن المقاومة اللبنانية تستخدم السكان كـ“دروع بشرية” ضمن أنشطتها العسكرية في هذه المناطق.

يأتي الحادث في ظل خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بين إسرائيل وحزب الله بعد أشهر من التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث تتهم إسرائيل الجماعة اللبنانية بالسعي لإعادة بناء قدراتها العسكرية في الجنوب بعد التوصل للتهدئة، بينما تدين السلطات اللبنانية هذه الغارات وتعتبرها انتهاكاً للتفاهمات وتزيد من توتر الوضع على الحدود الجنوبية

تُظهر التقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق عدة ضربات جوية في المناطق المستهدفة في جنوب لبنان بعد إنذارات إخلاء السكان، وفي بعض المواقع شوهد عدد من المباني المتضررة والمنازل المحطمة نتيجة الانفجارات التي أحدثتها القنابل الجوية، كما أن الدفاع المدني اللبناني يعمل على إطفاء الحرائق والبحث عن أي علامات لإصابات أو سقوط ضحايا فيما لم يصدر بعد بيان رسمي من السلطات اللبنانية حول تعداد الضحايا أو الإصابات