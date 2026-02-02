مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الزهراني –أنصارية في جنوب لبنان، شمال نهر الليطاني، ما أسفر وفق المعلومات الأولية عن سقوط شهيد، فيما لم تصدر وزارة الصحة اللبنانية حصيلة نهائية حتى الآن.

وأوضح المراسل خلال رسالة على الهواء، أن المنطقة والطريق المستهدفين شهدا خلال الأيام الماضية سلسلة اعتداءات إسرائيلية متكررة، لافتًا إلى أن الاستهداف وقع صباح اليوم في بلدة أنصارية، في إطار تصعيد مستمر تشهده مناطق جنوب لبنان.

وأضاف أن هذا الهجوم يأتي بالتزامن مع خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت تحليق الطيران الحربي فوق البقاع شرق البلاد، وتكثيف نشاط الطائرات المسيّرة في أجواء الجنوب، فضلًا عن اعتداءات وعمليات اغتيال نُفذت أمس، في وقت تواصل فيه الدولة اللبنانية مساعيها للضغط من أجل وقف الانتهاكات والالتزام ببنود الاتفاق.