الطقس.. عاصفة ترابية تغطي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يتأثر خلال الطقس اليوم، ويمتد إلى شمال الصعيد، عاصفة ترابية ورمال مثارة، يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أتربة تهدد مرضى الجيوب الأنفية

وتستمر الأتربة والرمال المثارة، طوال الطقس اليوم وعلى فترات متقطعة، وتنصح هيئة الأرصاد، بضرورة ارتداء الكمامة وخاصة مرضى الحساسية ومرضى الجيوب الأنفية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها، أن الطقس اليوم، يكون دافئًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء الباردة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم، تسجل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 12 درجة

كما حذرت الأرصاد من نشاط للرياح، خلال الطقس اليوم، تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كم/س، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار ضعيفة على مناطق محدودة

حذرت هيئة الأرصاد، من تكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بالأمطار، أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا، خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تقدر بنحو 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد على فترات متقطعة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أن التوقعات تصدر بناءً على أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.