الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا بأكثر من 7% في أحدث تعاملات إلى 4506.78 دولار للأوقية.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6800 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4533 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 54400 جنيه.



