عاجل
وفاة والد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله
الغندور يستعيرها من الأهلي: «الزمالك بمن حضر»
الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%
توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الأحمر لنقل المصابين والمرضى من غزة
عناصر داعش تقتحم مطار نيامي في النيجر وتحرق الطائرات.. فيديو
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا بأكثر من 7%  في أحدث تعاملات إلى 4506.78 دولار للأوقية.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

اسعار الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6800 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4533 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 54400 جنيه.


 

