القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من شمال سيناء، إن وزارة الصحة المصرية أعلنت الجاهزية الكاملة لكل المستشفيات لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين فور فتح المعبر رسميًا من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى العريش العام، في حالة استعداد تام.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن أربع مستشفيات بمحافظة شمال سيناء تشمل العريش العام ونخل وبئر العبد والشيخ زويد تم تجهيزها ضمن مستشفيات خط المواجهة الأول، إلى جانب مستشفيات مدن القناة كمستوى ثانٍ، مع جاهزية مستشفيات القاهرة لاستقبال الحالات المعقدة.

وأشار إلى أن مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب، أُجريت لهم نحو 5160 عملية جراحية، لافتًا إلى إعلان الصحة الفلسطينية تسجيل 200 ألف حالة أنهت إجراءات العلاج خارج القطاع، بينها 4500 طفل و400 حالة حرجة لإنقاذ الحياة.