على سلم العمارة.. عامل ألوميتال ينتهك جسد صغير بأوسيم

تجرد عامل ألوميتال من الإنسانية بعدما انتهك جسد صغير على سلم عقار بمدينة أوسيم في الجيزة، ألقت المباحث الجنائية القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أوسيم بإبلاغ جزار بتعرض طفله البالغ من العمر 11 عاما لهتك العرض من عامل ألوميتال على سلم العقار، تم اجراء التحريات اللازمة لفحص ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل تواجد الطفل على سلم عقار وقام بتجريده من ملابسه وقام بهتك عرضه وفر هاربا، أخبر الطفل والده بما تعرض له ما دفعه لابلاغ الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.