أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل
مرضاش يسيبه.. تفاصيل إنقاذ قبطان مصري لمهاجر غير شرعي بالمتوسط
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
حوادث

بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل

المجني عليه
المجني عليه
ندى سويفى

بعد عدة أيام من اختفاءه واكتشاف مقتله على يد قريبه عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان الشاب أحمد خطاب بعدما تخلص قريبه من جثته في ترعة أبو غالب بفرع نهر النيل بمدينة أوسيم

واستمرت عمليات البحث عن جثمان المجني عليه لعدة أيام بعدما اعترف المتهم بقيامه بتخديره والقاء جثته في ترعة أبو غالب بفرع نهر النيل بالجيزة طمعا في الاستيلاء على دراجته النارية، ونجحت قوات الانقاذ النهري في العثور على جثمان المجني عليه وانتشاله من المياه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل الشاب أحمد بلبل خطاب على يد قريبه الذي تخلص من جثته في ترعة ابو غالب واستولى على دراجته النارية.

الجريمة تم الكشف عنها بعد أسبوع من اختفاء المجني عليه وبحث متواصل من أسرته في سبيل العثور عليه حتى كانت الصدمة باكتشاف الغدر الذي جاء من قريبه حيث كان آخر من رصدته كاميرات المراقبة مع المجني عليه قبل اختفاءه.

وكشفت التحقيقات أن أسرة المجني عليه أبلغت بتغيبه قبل أسبوع حيث اختفى تماما على غير العادة حيث خرج من المنزل ولم يعد لوقت طويل ما دفع أسرته لإبلاغ الشرطة وامتد غيابه لـ ٧ أيام متواصلة لتكشف تحريات رجال مباحث الجيزة ملابسات الواقعة واختفاء الشاب الذي انتهى بمأساة بالعثور عليه جثة هامدة وقد غدر به من يحمل ذات دماءه

وتوصلت التحريات إلى أن طعنة الغدر بالمجني عليه وجهها له قريبه طمعا في دراجته النارية فاتصل به هاتفيا والتقاه ثم اصطحبه لمكان نائي بمنطقة المنصورية وأنهى حياته ثم القى بجثمانه في ترعة أبو غالب وعقب انهاء جريمته قاد الدراجة النارية وعاد بها حتى تم كشف أمره.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وتمت احالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

فورثينج T5
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
مزاد سيارات
الشباب والرياضة بالشرقية
