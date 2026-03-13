مسلسل روج أسود | زواج مهند حسني ورانيا يوسف يشعل الأحداث

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل «روج أسود» تطورًا دراميًا لافتًا؛ بزواج «رامي»- الذي يجسده الفنان مهند حسني-، من «شيرويت»- التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف-، في علاقة تثير الكثير من التساؤلات داخل سياق العمل، وليصبح رامي الزوج رقم 12 في حياتها.

وخطف مهند حسني الأنظار بشخصية “كابتن رامي”، مدرب اللياقة البدنية الطموح، حيث حصد تفاعلاً ملحوظًا وإشادات من الجمهور بفضل حضوره وأدائه الذي قدم نموذجًا مختلفًا للرجل الداعم للمرأة في مواجهة أحكام المجتمع.

وتدور ملامح العلاقة بين “رامي” و“شيرويت” حول قصة حب غير تقليدية، إذ يقرر رامي الوقوف إلى جانب حبيبته رغم فارق السن بينهما، متحديًا نظرة المجتمع والأحكام المسبقة، ومتمسكًا برغبته في الارتباط بها رسميًا.

ولا يكتفي رامي بمواجهة الانتقادات، بل يقدم تضحية كبيرة حين يوافق على التخلي عن حلم الأبوة، مفضلًا الاستمرار في علاقته مع شيرويت على حساب رغبته في تكوين أسرة تقليدية، في خطوة تعكس تمسكه بها وإيمانه بعلاقتهما رغم كل التحديات.

ويجسد مهند حسني في العمل شخصية مدرب لياقة بدنية يسعى لإثبات نفسه مهنيًا، قبل أن يشهد مسار حياته تحولًا غير متوقع بعد تقاربه من شيرويت، حيث تبدأ العلاقة بينهما في إطار عملي منضبط، ثم تتطور تدريجيًا إلى مشاعر معقدة تضعه أمام اختبار صعب بين التزامه المهني وانجرافه العاطفي.

ويطرح المسلسل من خلال هذه القصة، عدة قضايا اجتماعية، من أبرزها كسر الصورة النمطية المرتبطة بزواج المرأة المطلقة، وفارق العمر بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم نموذج أكثر تفهمًا واحترامًا للمرأة داخل العلاقات الإنسانية.

مسلسل روج أسود

ينتمي مسلسل “روج أسود” إلى فئة الدراما الاجتماعية المستوحاة من قصص واقعية، حيث تنطلق أحداثه من داخل أروقة محكمة الأسرة، مسلطًا الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية شائكة تمس شرائح متعددة من المجتمع.

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، فرح الزاهد، لقاء الخميسي، مي سليم، مهند حسني، وغادة طلعت، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.