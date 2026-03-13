الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد زيادة البنزين .. أسعار الخبز السياحي والفينو رسميا

أسعار الخبز السياحي والفينو
أسعار الخبز السياحي والفينو
خالد يوسف

عقب التحركات الاقتصادية الأخيرة، وما تبعها من زيادة في أسعار الوقود، تتجه أنظار المواطنين إلى تأثير هذه التغيرات على أسعار السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية بشكل مباشر، وعلى رأسها الخبز السياحي وخبز الفينو اللذان يعدان من أكثر المنتجات استهلاكًا داخل الأسر المصرية. 

التدخل لضبط السوق ووضع ضوابط واضحة

مع تزايد التساؤلات حول احتمالات ارتفاع الأسعار أو استغلال بعض المخابز لهذه التغيرات، سارعت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التدخل لضبط السوق، ووضع ضوابط واضحة تضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار.

يأتي هذا في سياق جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على تكلفة الإنتاج والتشغيل.

توجيهًا وزاريًا جديدًا ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر و الفينو

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا جديدًا ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تحديد حد أقصى لأسعارهما وفق أوزان محددة، بما يهدف إلى منع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان داخل المخابز. 

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة ،2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.

الزام المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز

أشار وزير التموين، إلى أن التوجيه الوزاري نص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن التوجيه ألزم المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، وذلك في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.

أسعار الخبز السياحي 

أكد وزير التموين، أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.

كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى1 جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.

وشدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن.

وأوضح أن كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.

تحريك الوقود أسعار الخبز السياحي والفينو أسعار الوقود أسعار السلع الأساسية الخبز السياحي خبز الفينو

