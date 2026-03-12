قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

الحكومة تتحمل الفارق.. وزير التموين يكشف موقف تكلفة رغيف الخبز

الخبز
الخبز
إسراء عبدالمطلب

في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة والأزمات الدولية، تولي الحكومة المصرية أهمية قصوى لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تقلبات محتملة. وتأتي تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، لتؤكد استمرار الدولة في وضع خطط استباقية تدعم الأمن الغذائي، وتضمن قدرة مصر على التعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية والسياسية الإقليمية.

تعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح والسلع الأساسية، ما يجعلها عرضة لأي أزمات خارجية، سواء بسبب النزاعات في الشرق الأوسط، مثل الحرب في غزة، أو التوترات مع إيران، أو تقلبات أسعار البترول عالميًا. لذلك، عملت الحكومة على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات التخزين لتجنب أي اختناقات في الإمدادات. كما سعت إلى تطوير منظومة التموين والتوريد بما يضمن استقرار أسعار السلع المدعمة وحماية المستهلك.

وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد ويشدد على جودة الخبز البلدي

تأمين الاحتياطي الاستراتيجي

أكد وزير التموين أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أن الدولة تحرص على تحسين منظومة التخزين والتوريد بشكل مستمر. وأوضح أن الاحتياطي من السلع الأساسية آمن، وأن الحكومة نجحت في تنويع مصادر استيراد القمح لتشمل دولًا جديدة، بعيدًا عن الاعتماد على روسيا وأوكرانيا فقط، ما يعزز أمن الإمدادات الغذائية.

كما أشار الوزير إلى أهمية تنوع مصادر التمويل لضمان استمرار تدفق السلع، مؤكدًا أن الثقة في الاقتصاد المصري تعتبر عاملًا أساسيًا في توفير الموارد. وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار البترول لم تؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم، حيث تتحمل الدولة فرق التكلفة لضمان استمرار الدعم للمواطنين.

منظومة الأمن الغذائي

تقوم منظومة الأمن الغذائي في مصر على عدة محاور رئيسية، منها:

  • تنويع مصادر الاستيراد لتجنب أي اختناقات في الإمدادات.
  • تعزيز قدرات التخزين وزيادة السعات التخزينية للصوامع لضمان الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
  • دعم الإنتاج المحلي من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير سعر مناسب لتوريد القمح المحلي من المزارعين.
  • تطوير منظومة النقل، خاصة النقل النهري، لتقليل الفاقد والهدر أثناء النقل والتخزين.

كما ساهمت المطاحن الحديثة في تقليل نسب الفاقد وزيادة كفاءة منظومة إنتاج الخبز، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ومطمئن لجميع المواطنين.

الرقابة على الأسواق

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية من بعض التجار، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الخبز أسعار الخبز الخبز المدعم التموين

اورمان الشرقية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
