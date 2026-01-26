قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية بإقتحام مسكنه دون وجه حق والتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابه برأسه بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن نجل ناشر المقطع عنصر جنائى من متجرى المواد المخدرة وبتاريخ 20/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم إستهدافه وتبين عدم تواجده بمسكنه "جارى ضبطه".


وتم ضبط ناشر المقطع (والد المذكور أحد العناصر الخطرة – سبق إتهامه فى 22 قضية أبرزهم "سلاح نارى  - مخدرات – سرقة) ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ، وقيام نجله برطم رأسه بالحائط وإحداث إصابته بنفسه ، وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه ونشره عقب ذلك بمواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

