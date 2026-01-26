الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية بإقتحام مسكنه دون وجه حق والتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابه برأسه بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن نجل ناشر المقطع عنصر جنائى من متجرى المواد المخدرة وبتاريخ 20/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم إستهدافه وتبين عدم تواجده بمسكنه "جارى ضبطه".



وتم ضبط ناشر المقطع (والد المذكور أحد العناصر الخطرة – سبق إتهامه فى 22 قضية أبرزهم "سلاح نارى - مخدرات – سرقة) ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ، وقيام نجله برطم رأسه بالحائط وإحداث إصابته بنفسه ، وتصويره مقطع الفيديو المشار إليه ونشره عقب ذلك بمواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

