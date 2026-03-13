بكري عن الحرب الإيرانية : مصر جاهزة للوساطة .. والحلول الدبلوماسية الطريق الوحيد

قال الإعلامي مصطفى بكري إن إعلان مصر استعدادها للوساطة في الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط يعكس الدور التاريخي للقاهرة في حل النزاعات.

دور مصري تاريخي

أوضح بكري خلال برنامج حقائق وأسرار أن مصر كانت دائمًا لاعبًا رئيسيًا في الوساطات الإقليمية، سواء في النزاعات العربية أو القضايا الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد حلول سياسية للأزمات المتصاعدة.

العالم ينتظر الحل

وأكد أن العالم يتطلع إلى حل سريع يوقف التصعيد ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وتابع بكري إن مصر دولة تحترم القانون الدولي وتؤمن بأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.