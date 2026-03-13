مصطفى بكري : موقف مصر ثابت .. والسيادة خط أحمر لا يمكن المساس به

أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن الموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها يعكس ثوابت السياسة المصرية التي لم تتغير عبر العقود.

ثوابت الدولة المصرية

قال بكري خلال حقائق وأسرار إن مصر دولة تحترم القانون الدولي وتؤمن بأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

رسالة واضحة للمجتمع الدولي

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم مع الرئيس الإيراني يحمل رسالة مهمة للعالم، مفادها أن مصر تقف ضد أي اعتداءات أو انتهاكات تمس سيادة الدول.

تأثير الموقف المصري

وأضاف أن هذا الموقف يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد أنها طرف أساسي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.