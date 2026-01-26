عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد

حرر ناصر البرنس، صاحب سلسلة محال شهيرة، محضرًا في قسم شرطة الشيخ زايد، اتهم فيه زوجته بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته الشخصية من داخل مسكنهما.

ناصر البرنس

وذكر المحضر أن المبلغ المسروق يقدر بـ50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10 جنيهات ذهبية و4 سبائك ذهبية.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في البلاغ، حيث تستمع لأقوال الطرفين وتفحص ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن من الزوجة بشأن الواقعة، فيما أكد مصدر أمني أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على ملابسات البلاغ بشكل كامل.