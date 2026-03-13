أرتيتا يتجاهل المثار عن عقلية الحصار مع زيادة أحلام الرباعية

رفض الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، اليوم الجمعة، التكهنات التي تشير إلى أن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تبنى عقلية الحصار وسط الضغوط المتزايدة، مشيرًا إلى إن تركيز الفريق لا يزال منصبًا بشكل كامل على أدائه فقط وليس على الضجيج الخارجي.

ويتصدر أرسنال الدوري بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، ولا تزال آمال فريق شمال لندن في تحقيق رباعية لا سابق لها قائمة.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل استضافة إيفرتون غدا السبت: "ليس عليك سوى الدخول إلى غرفة الملابس والشعور بالأجواء والطاقة وبالطريقة التي نتحدث بها مع بعضنا ومدى تقديرنا للمركز الذي نحتله حاليا، لذلك فتركيزنا ينصب على ما يجب فعله وما يتعين علينا الحفاظ عليه، وما يجب علينا تحسينه معا".

وبلغ آرسنال نهائي كأس الرابطة ودور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي ودور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل 1-1 خارج أرضه مع باير ليفركوزن في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي.

ومع خوض آرسنال مباريات في ثلاث بطولات مختلفة في غضون أسبوع، اعترف أرتيتا باستحالة تجاهل مسألة الرباعية تماما.

وأضاف: "لا نفكر في الأمر؟ ليس تماما، سنلعب في غضون سبعة أيام في ثلاث بطولات مختلفة، لذلك فإن هذا يجذبك من بطولة إلى أخرى، ويدفعك للاستعداد سريعا، لإرسال الرسائل التي تريدها، لاتخاذ القرارات الصحيحة وضمان خوض كل مباراة بأفضل صورة ممكنة".

واختتم: "الباقي نتيجة هذه العملية ومدى نجاحنا، لا يزال الطريق طويلا".