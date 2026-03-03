قلبي توقف للحظة.. أرتيتا: ديفيد رايا أنقذني أمام تشيلسي

لم يُخف ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، مدى التوتر الذي عاشه في اللحظات الأخيرة من مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، مشيدًا بالحارس ديفيد رايا ودوره الحاسم في الحفاظ على الفوز."

آرسنال يتواجد حاليا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد فوزه الصعب على غريمه تشيلسي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

وتصدر الحارس الإسباني ديفيد رايا المشهد، حيث تصدى لعدة فرص خطيرة طوال اللقاء، وكان له الدور الأكبر في اللحظات الأخيرة عندما أنقذ مرماه من تسديدة مباغتة من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لتجنب خسارة نقطتين ثمينتين.

وأشاد مدرب الفريق ميكيل أرتيتا بتألق حارسه بعد المباراة، مؤكدًا: "ديفيد أحد أعمدة الفريق. يعرف كيف يحافظ على تركيزه في أصعب اللحظات ويغير مجرى المباراة لصالحنا عندما يكون الفريق بأمس الحاجة إليه".

وأضاف أرتيتا: "في اللقطة الأخيرة، تصدى رايا لكرة عرضية كانت ستتحول إلى هدف، وأنا بصراحة شعرت وكأن قلبي توقف للحظة، لولا تدخل يده الحاسم".

ووصل رصيد أرسنال إلى 64 نقطة، موسع الفارق إلى 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة قد تغير حسابات الصراع على اللقب، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 45 نقطة في المركز السادس.