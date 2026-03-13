رغم الحرب بالمنطقة.. الجنيه الإسترليني والدولار أكثر استقرارا في تعاملات السوق الرسمية

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

العملات الأجنبية

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية المختلفة ثباتًا أمام الجنيه منذ آخر تداوات له اعتبارًا من الخميس الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 60.54 جنيه للشراء و 60.7 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 70.14 جنيه للشراء و 70.34 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 38.53 جنيه للشراء و38.64 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 5.41 جنيه للشراء و 5.42 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 8.1 جنيه للشراء و 8.12 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 67.07 جنيه للشراء و 67.27 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 33 جنيهًا للشراء و 33.08 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 37.37 جنيه للشراء و 37.47 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نجو 7.62 جنيه للشراء و 7.64 جنيه للبيع.