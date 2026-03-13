الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

لعلها ليلة القدر .. دعاء ليلة 24 رمضان في العشر الأواخر

محمد شحتة

الدعاء عبادة عظيمة لها فضل كبير عند الله تعالى، ولذلك يستحب أن نردّد دعاء ليلة 24 رمضان، لعلها تكون ليلة القدر بإذن الله ويعم الخير على المسلمين.

ونورد في هذا التقرير أبرز ما قيل عن دعاء ليلة 24 رمضان، وهو كما يلي:

دعاء ليلة 24 رمضان

اَللّـهُمَّ اِنّي اَطَعْتُكَ فِي اَحَبِّ الاَشْياءِ إليْكَ وَهُوَ التَّوْحيدُ وَلَمْ اَعْصِكَ فِي اَبْغَضِ الاَشْياءِ اِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ فَاغْفِرْ لي ما بَيْنَهُما .
يا مَنْ اِلَيْهِ مَفَرّي آمِنّي مِمّا فَزِعْتُ مِنْه اِلَيْكَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثيرَ مِنْ مَعاصيكَ واقْبَلْ مِنِّي الْيَسيرَ مِنْ طاعَتِكَ يا عُدَّتي دُونَ الْعُدَدِ، وَيا رَجائي وَالْمُعْتَمَدَ، وَيا كَهْفي وَالسَّنَدَ، وَيا واحِدُ يا اَحَدُ، يا قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ.

اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مَنِ اصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَلَمْ تَجْعَلْخَلْقِكَ مِثْلَهُمْ اَحَداً اَنْتُصَلِّيَعَلى مُحَمَّد وَآلِهِ وَتَفْعَلَ بي ما اَنْتَ اَهْلُهُ.

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ اللهم إنى أتوسل إليك بذاتك، وبجلال وجمال صفاتك وبِجَميعِ مَا احْتَجَجْتَ بِهِ عَلى عِبادِكَ وَبِالاِسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ اِلاّ اِلَيْكَ، أن تصلعَلى مُحَمِّد وَآلِهِ وَاجْعَلْ لي مِنْ اَمْري فَرَجاً ومَخرَجاً وَارْزُقْني مِنْ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لا اَحْتَسِبُ، اِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِساب.

سبحانك رب : أشرقت بنورك السموات، وأنارت بوجهك الظلمات، وحجبتَ جلالك عن العيون... فناجاك من بسيط الأرض النبيون والصديقون فسمعت النجوى وعلمت السر وأخفى. سيدي: خشعت لك رقبتي، وخشع لك قلبي فأدخلني في رحمتك وأكرمني بعزتك، وانظر إلي نظرة تجبرني بها يا كريم جبرا أنت أهله ووليه ،جبرا يليق بجودك وكرمك.

إلهي وغياثى أنت وحدك من تعلم ضعفى وكسرى وقلة حيلتى وهوانى على نفسى فارحم فؤادى برحمتك التي وسعت كل شيء واغسله من يأسي وطهرنى من شرورنفسى ، وأفض على من أنوارك ما يمحو سواد أوحالى ، وترفع بها عن قلبى كل حجاب ، وتفتح بها لى إلى حضرتك كل باب ؛فتشرح صدرى ، وتجعل لروحى حضورا يكسبنى وصلًا أصل به لليلة قدرى بفضلك وكرمك يا الله.

دعاء ليلة القدر

·اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

 إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

