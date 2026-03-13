محمود عزب: زوجتي كانت سندي في أصعب الظروف.. والزواج لم يكن عائقا بمشواري الفني

تحدث الفنان محمود عزب عن جانب إنساني من حياته الأسرية، كاشفًا عن الدور المحوري الذي لعبته زوجته في دعمه منذ بداية مشواره، خاصة في ظل التقلبات المادية التي مرّ بها بين فترات صعود وهبوط.

وأوضح محمود عزب، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية ـميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنه تزوج في سن العشرين عن قصة حب، مؤكدًا أنه كان في حاجة إلى امرأة تحميه وتسانده، وهو ما وجده في زوجته التي وصفها بـ"السند الحقيقي".

ولفت إلى أن زوجته كانت حريصة على البيت والأبناء ومتابعة كل تفاصيل حياتهم، من التربية إلى التعليم.

وأكد الفنان محمود عزب أن الزواج والإنجاب لم يكونا عائقًا أمام طموحه، بل على العكس، كانا دافعًا أساسيًا للوصول إلى أهدافه، مشيرًا إلى أن أسرته ساهمت بشكل مباشر في دعمه وتشجيعه على الاستمرار وتحقيق النجاح.

وشدد محمود عزب على أن زوجته تحملت معه أصعب الظروف في بداية حياتهما، ووقفت إلى جانبه في كل الأزمات دون تردد، مضيفًا أنها كانت تهتم به أكثر من اهتمامه بنفسه، وتتحمل الضغوط لأبعد مدى.

وقال: «لو أعيدت الأدوار 1000 مرة؛ لاخترت نفس الزوجة»، مؤكدًا أنها حب حياته، والداعم الأكبر له في مسيرته الفنية والإنسانية.

