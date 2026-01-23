فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية

في مدينة الإسكندرية، وقع العديد من المواطنين ضحية خداع شخص ادعى قدرته على العلاج الروحاني، البعض منهم جاء بحثًا عن شفاء لمشاكل صحية أو روحانية، وآخرون طمعوا في حلول لمشاكل حياتية مستعصية، ليجدوا أنفسهم في فخ نصاب استغل آمالهم وأحلامهم لتحقيق مكاسب مالية.

المتهم، مقيم بالجيزة وله معلومات جنائية سابقة، نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهره يمارس أعمال الدجل والشعوذة، ما زاد من مصداقيته أمام ضحاياه وزاد أعداد المتابعين والمشاهدات، ليصبح وهمه سببًا في خسارة الكثيرين لأموالهم، وربما لثقتهم بالآخرين.

وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تم ضبطه في منطقة سيدي جابر، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، اعترف بكل ما قام به، موضحًا كيف استغل الترويج على الإنترنت لجذب ضحاياه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.