قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية

دجال
دجال
رامي المهدي

في مدينة الإسكندرية، وقع العديد من المواطنين ضحية خداع شخص ادعى قدرته على العلاج الروحاني، البعض منهم جاء بحثًا عن شفاء لمشاكل صحية أو روحانية، وآخرون طمعوا في حلول لمشاكل حياتية مستعصية، ليجدوا أنفسهم في فخ نصاب استغل آمالهم وأحلامهم لتحقيق مكاسب مالية.

المتهم، مقيم بالجيزة وله معلومات جنائية سابقة، نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهره يمارس أعمال الدجل والشعوذة، ما زاد من مصداقيته أمام ضحاياه وزاد أعداد المتابعين والمشاهدات، ليصبح وهمه سببًا في خسارة الكثيرين لأموالهم، وربما لثقتهم بالآخرين.

وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تم ضبطه في منطقة سيدي جابر، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، اعترف بكل ما قام به، موضحًا كيف استغل الترويج على الإنترنت لجذب ضحاياه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية مدينة الإسكندرية روحانية نصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

ترشيحاتنا

الراحل رجل الأعمال جمال عمر

رحيل رجل الأعمال جمال عمر أحد رواد الاستثمار السياحي في شرم الشيخ

سيارات مخالفة

ضبط 40 مخالفة لسائقي السرفيس لتقسيم الخطوط وتحصيل أجرة أعلى بالجيزة

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يفاجئ المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة..صور

بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد