إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل في أسوان

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، بإحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو بأسوان إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، تحديدًا بقرية المنصورية التابعة لدائرة المركز.

حادث

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث عبارة عن تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم.