شابان يكافحان من أجل الأسرة والاخت.. وعمرو الليثي يحقق حلمهما في "أجمل ناس"

استهل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الحلقة الثانية من برنامج أجمل ناس على شاشة قناة الحياة بتأكيده على رسالة البرنامج الأساسية: لقاء الناس البسطاء يوميًا وإسعادهم من خلال جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، إلى جانب دعم الفلاحين ومتابعة تجاربهم الزراعية، وتقديم مبادرات خيرية عبر فقرة «نهر الخير» في مختلف المحافظات.

إدخال الفرحة إلى القلوب الحزينة

وأكد الليثي أن الهدف من البرنامج هو إدخال الفرحة إلى القلوب الحزينة ومساندة المرضى، متمنيًا أن يحمل شهر رمضان الخير والبركة والسعادة لكل بيت.

سيارة المفاجآت

وخلال فقرة «سيارة المفاجآت»، التقى الليثي بشابين على جانب الطريق، الأول يُدعى محمود ويبلغ 34 عامًا، يعمل باليومية في مزرعة بعد أن كان فني موبايلات بالقاهرة، لكنه لم يستطع فتح محله بسبب قلة الإمكانيات وبعد وفاة والده، ويكسب يوميًا حوالي 200 جنيه لتغطية احتياجات أسرته.

أما الشاب الثاني، وهو أيضًا يُدعى محمود ويبلغ من العمر 17 عامًا، فيعمل لمساعدة أسرته وتجهيز شقيقته لزفافها، كما يرسل جزءًا من دخله إلى أهله، ويحرص على متابعة دراسته خلال إجازاته من العمل.

وعبر عمرو الليثي عن إعجابه بكفاحهما وإصرارهما على العمل لمساندة أسرهم، وجبر بخاطرهما من خلال سؤال بسيط قبل أن يمنحهما جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، وسط فرحة وسعادة كبيرة.

تحقيق الأمنيات وإدخال البسمة

ويُذكر أن برنامج «أجمل ناس» يُذاع يوميًا خلال شهر رمضان في الساعة 6:15 مساءً بعد الإفطار، ويقدم جوائز مالية للمواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى مسابقات معلومات عامة وفقرات خاصة مع أصحاب المهن، مع جولة سيارة «المفاجآت» لتحقيق الأمنيات وإدخال البسمة على قلوب الناس.