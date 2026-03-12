مريضة قلب وتكافح لتوفير قوت ابنتها.. عمرو الليثي يهدي سيدة جائزة مالية

قدم الإعلامي د. عمرو الليثي، حلقة جديدة من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة .

وقال عمرو الليثي:" االدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة".

وانتقلت كاميرا البرنامج الي محافظة بني سويف وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي ان رمضان بيقدم رسائل طبطبة علي قلوب الناس واننا معاكم ولا نتركم بمفردكم ونشعر ان رسالتنا كبرنامج وصلت عندما نري السعادة في قلوب اهالينا

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سيدة تقف علي الطريق وتحمل ابنتها علي كتفها وهي تدعي سماح وتبلغ من العمر ٣٤ عام .

وقالت السيدة:" بشتغل في تجميع الفراولة، ولديها اربعة اولاد وتخرج يوميا للعمل من اجل لقمة العيش وزوجها يكافح ويعمل باليومية ".

،

وتحدثت عن انها تستيقظ مبكرا بعد الفجر وتعمل من الصباح الباكر في جني الثمار وتحصل علي حوالي ١٥٠ جنيه في اليوم.

وتابع :" بتمني عند الإفطار ان ربنا يسعد اولادي ويحفظهم ويسترهم وأعاني من روماتيزم في القلب وبشتري علاج ب ٨٠٠ جنيه والحمد لله مستورة".

ووجه الليثي الشكر له علي كفاحه ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادتها واجابت هجيب اكل لاولادي

