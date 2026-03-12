قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الجمعة 13 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
مريضة قلب وتكافح لتوفير قوت ابنتها.. عمرو الليثي يهدي سيدة جائزة مالية

هاني حسين

قدم الإعلامي د. عمرو الليثي، حلقة جديدة  من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة .

وقال عمرو الليثي:" االدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة".

وانتقلت كاميرا البرنامج الي محافظة بني سويف وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي ان رمضان بيقدم رسائل طبطبة علي قلوب الناس واننا معاكم ولا نتركم بمفردكم ونشعر ان رسالتنا كبرنامج وصلت عندما نري السعادة في قلوب اهالينا

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سيدة تقف علي الطريق  وتحمل ابنتها علي كتفها وهي تدعي سماح وتبلغ من العمر ٣٤ عام .

 وقالت السيدة:" بشتغل في تجميع الفراولة، ولديها اربعة اولاد وتخرج يوميا للعمل من اجل لقمة العيش وزوجها يكافح ويعمل باليومية ".
،
وتحدثت عن انها تستيقظ مبكرا  بعد الفجر وتعمل من الصباح الباكر في جني الثمار وتحصل علي حوالي ١٥٠ جنيه في اليوم.

وتابع :" بتمني عند الإفطار ان ربنا يسعد اولادي ويحفظهم ويسترهم  وأعاني من روماتيزم في القلب وبشتري علاج ب ٨٠٠ جنيه والحمد لله مستورة".

ووجه الليثي الشكر له علي كفاحه ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة  الاف جنيه وسط سعادتها واجابت هجيب اكل لاولادي 
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

