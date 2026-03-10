معلم أزهري يكتب قصة نجاح في استصلاح الصحراء وزراعتها

قال الإعلامي عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، مع الحاج مبروك وهو معلم ازهري سابقا وأعير الي دولة غينيا كوناكري ، وفور انتهاء إعارتي كان لدي مبدأ وفكر انني استصلح أرض وازرعها

ودخلت هذا المجال لاول مرة حيث ان والدي وجدي كانوا تجار ، وكان مخاطرة ولكني كنت مصمم ولدي افكار وبمعاونة ربنا واخي مهندس زراعي كان دائما معي وبجانبي

ووجهت العديد من التحديات وبفضل الله تغلبت عليها ، وكانت لدي واخي مهندس الزراعة افكار لتطوير المحاصيل والأرض والزراعة ولكن اللحظة المهمة في تنمية الارض والتوسع في بقه زراعية اخري وانتقلنا من خمس فدادين الي ان نملك ١٨ فدان



وأضاف قائلًا: وكانت لحظة مهمة جدا بمسيرتنا وهي التعاون مع البنك الزراعي واخذت قرض وهما شركاء معي في التمويل والدعم الفني وقدموا لي كل التسهيلات وقمت بزراعتها موز وفراولة وبطاطس

وتابع انني صبرت علي التحديات التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ووصلنا الي ١٨ فدان ،

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه الأمل والإخلاص ولا يستعجل الرزق ، وان يكون له هدف وملتزم به والاستمرار والصبر وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ،

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا ، والزراعة ان لم تغنيك فهتي