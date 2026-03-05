من عامل إلى صاحب مصنع بيع تمور.. قصة كفاح شاب في أجمل ناس

قال الإعلامي د. عمرو الليثي، إنه يقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع الاستاذ محمود الفارّ من محافظة المنوفية.

وقال:" بدأت حياتي عامل في محل ملابس وفي عام ٢٠١٠ انتقلت الي التجارة في التمور ، وانا حاصل علي دبلوم ومافتحت وكان لي هدف وحلم سعيت بجد لتحقيقه".



وأضاف قائلًا: انني كنت اشتري البلح من محافظة الوادي الحديد واعود لأبيعه الي المحلات ، وكنت اول من يقوم بتغليف البلح ونضعه في كراتين واصبح المنتج ينال رضاء الجميع فقدمنا أنواع من البلح باللوز والشوكولاته".

وتابع: انني صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه وكنت اخذ مبلغ بسيط في بدايتي وقمت بعمل جمعية ، واشتريت سيارة وكنت اخذ طن البلح ب ٢٦٠٠ من الوادي الحديد وابدأ في توزيعه بالمحافظات ، وكان القرار المهم في حياتي الاقتراض من البنك الزراعي والذي وقف بجانب ووفر لي الامكانات المادية والفنية والسيارات حتي اصبحت امتلك مصنع ضخم".



وأوضح ان هذه السيارات كانت تقوم بتوزيع التمور علي كافة المحافظات ، ومشيرا بان حياتي تحسنت بعد ما نجحت واولادي ايضا تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم ولدي

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه هدف وملتزم به وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ،

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، موجها الشكر الي والدته التي ساندته ووقفت بجانبه.