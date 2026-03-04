عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن " المعلم زيدان ملك الفاكهة بروض الفرج "

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات اديب مصر العالمي نجيب محفوظ .. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم، محمود المليجي، فريد شوقي، توفيق الدقن .

وقال عمرو الليثي إن حلقة اليوم من البرنامج والتي تتحدث عن فتوة كبير اكتشف إن القرش احيانا بيجيب 'هيبة' أكتر من النبوت. الراجل ده كان المعلم زيدان، ملك الفاكهة في روض الفرج.

واضاف الفنان أحمد صيام "رمضان المصري" أن المعلم زيدان، كان فتوة حي السكاكيني وسيطر على سوق الفاكهة في مصر كلها.

وعقب عمرو الليثي ان الأديب الكبير نجيب محفوظ كان كاتب السيناريو والحوار لفيلم "الفتوة"، وكان رأيه دايما إن 'المال' بيفسد الفتونة.