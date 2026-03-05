عمرو الليثي: الرحمة تسكن قلوب الأنقياء وهي مقياس الإنسانية

علق الإعلامي د. عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج "إنسان تاني " علي الصفحات الرسمية الخاصة به، علي واقعة سائق قطار قادم من الأقصر الي أسوان يدعى محمد واثناء قيادة القطار لمح حمار واقف علي قضبان السكة الحديد وكان مربوطا .

وتابع الليثي إن عم محمد كان أمام خيارين إما يكمل بالقطار ويقول أنا مش ذنبي أو ياخد قرار إنساني بايقاف القطار وبدون تردد أوقف السائق القطار قبل الوصول الي الحمار ، ونزل فوجد أن هناك شخص عديم الرحمة ربطه وتركه بهذا الشكل ليموت ، وقام السائق بفك الحبل وترك الحمار يسير وسط الغيطان والزروع وعاد ليكمل رحلته.

واختتم الليثي أن ما قام به عم محمد عمل إنساني يثبت أن الرحمة هي مقياس الإنسانية وهي من اجمل الصفات الإنسانية ، وكمان ان هناك أشخاص لا يعرفون الرحمة وهناك أيضا أشخاص في قلوبهم الرحمة والتي تسكن في قلوب الأنقياء ، ولكي تكون إنسان تاني يجب ان يكون قلبك ملئ بالرحمة واللين والحب وهم من يكسبون في النهاية مهما تعددت خسائرهم .