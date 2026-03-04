قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
عمرو الليثي: اسم الله "السلام" يعني الطمأنينة والأمان في القلوب ويزرع بالنفس الأمان

محمود محسن

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله "السلام" وهو يعني الطمأنينة والأمان في القلوب ويزرع في النفس الأمان، ويملأ القلب بالاطمئنان.

وأضاف الليثي السلام هو الاسم الذي يدل على أن الله تعالى سلم من كل نقص، وتنزه عن كل عيب، وتعالى عن كل ظلم. هو الذي لا يضيع في حكمه حق، ولا يظلم عنده أحد.

وتابع السلام هو الذي يمنح عباده السكينة في الدين، والأمان في القلوب، والطمأنينة في الأرواح. هو السلام الحقيقي الذي لا يطلب إلا منه، ولا يستمد إلا من قربه، ولا يعاش إلا في ظل معرفته.

قال تعالى في كتابه الكريم: "سلام قولا من رب رحيم" (يس: 58). هذا السلام صادر من الله نفسه، وهو إعلان أمان وكأنك تقول للناس: اطمئنوا، لا أذى مني، ولا شر عندي.

وأوضح نحن محتاجون جدًا إلى اسم السلام، لأن القلوب تعبت، والنفوس بقت مليانة صراعات، والإنسان بقى بيحارب طول الوقت في كل الاتجاهات. بيحارب الظروف والناس، وأحيانًا بيحارب نفسه.

واختتم اسم السلام يعلمنا أن الراحة مش في الهروب، لكن في التسليم لله، والرضا بحكمه، والثقة في عدله. لما نتأمل حياتنا، هنلاقي أن أكبر شيء يبحث عنه الإنسان مش المال ولا الشهرة ولا القوة، ولكن إنه يحط دماغه على المخدة آخر اليوم وينام وهو مطمئن في سلام مع ربّه ونفسه.

عمرو الليثي راديو مصر شهر رمضان أسماء الله الحسنى الطمأنينة

