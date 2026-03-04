عمرو الليثي: اسم الله "السلام" يعني الطمأنينة والأمان في القلوب ويزرع بالنفس الأمان

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله "السلام" وهو يعني الطمأنينة والأمان في القلوب ويزرع في النفس الأمان، ويملأ القلب بالاطمئنان.

وأضاف الليثي السلام هو الاسم الذي يدل على أن الله تعالى سلم من كل نقص، وتنزه عن كل عيب، وتعالى عن كل ظلم. هو الذي لا يضيع في حكمه حق، ولا يظلم عنده أحد.

وتابع السلام هو الذي يمنح عباده السكينة في الدين، والأمان في القلوب، والطمأنينة في الأرواح. هو السلام الحقيقي الذي لا يطلب إلا منه، ولا يستمد إلا من قربه، ولا يعاش إلا في ظل معرفته.

قال تعالى في كتابه الكريم: "سلام قولا من رب رحيم" (يس: 58). هذا السلام صادر من الله نفسه، وهو إعلان أمان وكأنك تقول للناس: اطمئنوا، لا أذى مني، ولا شر عندي.

وأوضح نحن محتاجون جدًا إلى اسم السلام، لأن القلوب تعبت، والنفوس بقت مليانة صراعات، والإنسان بقى بيحارب طول الوقت في كل الاتجاهات. بيحارب الظروف والناس، وأحيانًا بيحارب نفسه.

واختتم اسم السلام يعلمنا أن الراحة مش في الهروب، لكن في التسليم لله، والرضا بحكمه، والثقة في عدله. لما نتأمل حياتنا، هنلاقي أن أكبر شيء يبحث عنه الإنسان مش المال ولا الشهرة ولا القوة، ولكن إنه يحط دماغه على المخدة آخر اليوم وينام وهو مطمئن في سلام مع ربّه ونفسه.