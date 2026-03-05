أحمد العوضي يتصدر تريند منصة إكس بعد الحلقة 16 من "علي كلاي"

تصدر اسم النجم أحمد العوضي محركات البحث وموقع التدوينات X بعد عرض الحلقة 16 من مسلسله الرمضاني "علي كلاي" الذي يُعرض على قناة DMC الفضائية، محققًا تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وعشاق الدراما الرمضانية لعام 2026.



شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل علي كلاي تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث الدرامية، حيث حملت الحلقة العديد من المفاجآت والصراعات التي غيرت مسار العلاقات بين الشخصيات الرئيسية، وكشفت عن تحالفات جديدة ومواجهات عاطفية حادة، وقد تميزت الحلقة بمزيج من المشاهد الإنسانية المؤثرة والقرارات المصيرية التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على مسار الأحداث في الحلقات المقبلة.

مسلسل علي كلاي

مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.