البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
توك شو

عمرو الليثي وأحمد صيام يكشفان أسرار الشخصيات الأسطورية في أفلام السينما

أحمد صيان وعمرو الليثي
أحمد صيان وعمرو الليثي
هاني حسين

قدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين  وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين.

وقال عمرو الليثي ان حلقة اليوم من البرنامج والتي تتحدث عن لشخصيات الاسطورية اللي رسمها خيال أديبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ واستوحاها من الحارة الشعبية.

وعقب الفنان "احمد صيام " المعلم رمضان المصري تحدث عن شخصيات كتير من روايات نجيب محفوظ، زي شمس الدين و'سماحة' و'جلال'.. ولاد وأحفاد عاشور الناجي.

واضاف عمرو الليثي ان الأديب الكبير نجيب محفوظ كان بيورينا إن 'الكرسي' ده نار، واللي يقعد عليه لازم تكون 'قماشته' تقيلة.

وتابع عمرو الليثي:" الاستاذ نجيب كتب في أولاد حارتنا وفي ملحمة الحرافيش وفي الثلاثية، عن شخصيات كتير وكلها أصبحت جزء من حياتنا كإننا نعرفهم وعشنا معاهم".

ومن جانبه قال احمد صيام :"  كتير يادكتور، كتير.. وكان منهم الفتوة ومنهم الحرفوش، والظالم والمظلوم،.. منهم شمس الدين و'سماحة' و'جلال'.. ولاد وأحفاد عاشور الناجي. منهم اللي صان الأمانة، واللي ضيّعها عالهلس والسهرات".

وتابع عمرو الليثي:"  وشوفنا إزاي الفتونة بيتغير شكلها من جيل لجيل. 'شمس الدين' كان زي أبوه عاشور، فتوة عادل لكن 'سماحة' هرب وساب الحارة. إيه اللي بيخلي ابن الفتوة مايطلعش زيه يا معلم؟.

وقاطعه أحمد صيام :"  شوف يا دكتور، الفتونة 'جينات' بس الرك عاالتربية'. 'شمس الدين' كان شريب شاي بقرنفل وعارف ربنا، فطلعت فتونته 'هادية'. لكن 'سماحة' غلبه الحب والهروب. الحرافيش يا دكتور عمرو مابيرحموش.. لو شمّوا ريحة 'ضعف' في ابن الفتوة، بياكلوه صاحي! وعشان كده الاستاذ نجيب كان بيورينا إن 'الكرسي' ده نار، واللي يقعد عليه لازم تكون 'قماشته' تقيلة.

عمرو الليثي الليثي اخبار التوك شو احمد صيام مصر

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
