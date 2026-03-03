مش كل رفض إهانة .. عمرو الليثي : اجتهد اسعَ كافح والتوفيق من الله

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن هناك قصة لشاب اسمه حمزة منتشرة علي السوشيال ميديا، حيث انه انهي دراسته الجامعية وأخذ العديد من الكورسات والدورات ليلحق بسوق العمل.

وتابع «الليثي» ان حمزة قدم في العديد من الوظائف ولكن كانت المفاجأة انه لم يقبل وحتي البنت التي أراد ان يرتبط بها أهلها رفضوا لأنه لم يحصل علي فرصة عمل، وأصيب باكتئاب وحزن لأكثر من شهرين حتي سمع آية في القرأن "ولا تيأسوا من روح الله" وتأثر جدا بها وكأنه يسمعها لأول مرة وشعر انها رسالة له علي وجه الخصوص، فانتفض وخرج من اكتئابه ويأسه لأنه فهم ان دوره هو السعي والتوفيق من عند الله.

واختتم «الليثي» أنه اجتهد وكافح وسعي وقدم في أكثر من مكان حتي وفقه الله وهو اليوم رئيس لشركة كبيرة في البرمجيات وناجحة ولذلك ، مش ليس كل رفض إهانة وفي رفض بيكون رحمة لانك لن تستطيع التحمل لو الآمر اكتمل وفي ارفض بيحصل لانك اكبر قيمة مما كنت هتربط نفسك بهم ، وفي رفض آخر لان من رفضك يري نفسه أقل منك وما يستحقكش.

