أجمل ناس.. عمرو الليثي يجبر بخاطر عدد من المزارعين ويهديهم جائزة مالية

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة ، إننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، كما أننا نذهب إلى أهالينا من الفلاحين ونستمع أي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " ، نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف الليثي، أن الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة.

وافتتح الليثي ، الحلقة بالتأكيد على أن شهر رمضان شهر جبر الخواطر وعمل الخير والمبادرات التي تسعد اهالينا وتقف بجوارهم وتوفر لهم كافة احتياجتهم وموائد الرحمن ومساعدة وتجهيز العرائس.

والتقي الليثي، من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع عدد من الاشخاص يعملون في الزراعة ويقفون في الأرض الزراعية ، ويزرعون بصل وهم من بني سويف والكرم الأحمر.

وأشاروا إلى أنهم يكافحون من اجل اولادهم وعند الإفطار نتمني من ربنا أن يديم عليه نعمة الستر.

ووجه الليثي ، الشكر لهما علي كفاحهم وانه نماذج مشرفة وهم يزرعون ويكافحون من أجل أسرته ، وجبر بخاطرهم موجه لهم سؤال بسيط حتى يعطيهم جائزة مالية ، وبالفعل أهداهم جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه وسط سعادتهم وفرحتهم.