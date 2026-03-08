أصيبت في حريق.. أبواب الخير يقدم 70ألف جنيه لعلاج تشوهات الوجه لحنان

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار .

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من صباح عبد العظيم تطلب المساعدة لإجراء عملية مياه بيضاء وزرع عدسة لعين والدها الاثنين بتكلفة 30 ألف جنيه، وأن والدها عنده 64 سنة، كان شغال عامل نظافة، وتوفيت زوجته منذ 5 سنين بسبب سرطان في الدم.

وزف الليثي البشري الي صباح بان البرنامج سيتحمل كافة مصاريف العملية وسط سعادتها وفرحتها.

علي جانب آخر تلقي البرنامج اتصالا من حنان محمد تطلب المساعدة لإجراء جلسات ليزر في الوجه والايد بسبب حادثة حريق بتكلفة 70 ألف جنيه، حيث تعاني من تشوهات في الوجه والايدي منذ الحادث، ولا تستطيع العمل أو خدمة أولادها.

وزف الليثي البشري إليها بان البرنامج سيتحمل تكلفة مصاريف العملية كاملة وسط سعادتها وفرحتها.