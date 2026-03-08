قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
فن وثقافة

عمرو الليثي وأحمد صيام: نادية الجندي قلدت شخصية «نوسة» بجبروتها في فيلم وكالة البلح

عمرو الليثي وأحمد صيام
عمرو الليثي وأحمد صيام
أحمد إبراهيم

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري».

ويتضمن البرنامج زيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين والفتوات الكبار، والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات، والذين كانوا المادة الأصلية لمعظم روايات أديب مصر العالمي نجيب محفوظ، وأشهر معلمي السينما المصرية، ومنهم زكي رستم ومحمود المليجي وفريد شوقي وتوفيق الدقن. 

وتتحدث الحلقة اليوم من البرنامج عن حكايات عن أساطير الفتوات، وتحدثت عن المعلمة "نوسة" (إمبراطورة المغربلين). 

وقال صيام إن حي المغربلين، أحد الأحياء العريقة في القاهرة، كان مشهورًا باسم "مملكة الغلال"، حيث كانت معظم غلال وحبوب المحروسة تتغربل وتعبى في الشكاير هنا، وولد في هذا الحي ده  مشاهير كثيرون، مثل  الفنان الكبير محمود المليجى، وزعيم دولة التلاوة الشيخ محمد رفعت، والأديب يوسف السباعي، والفنان محمود شكوكو. 

وعقب عمرو الليثي بأن "المعلمة "نوسة" كانت فتوة بـ "ملاية لف"، ورثت النبوت والكلمة اللي ماتنزلش الأرض من والدها المعلم “إسماعيل الغربلاوي”، وكانت تمشي بـ "هيبتها"، ولما تدخل السوق، يقف التجار الكبار والحرافيش يوطوا روسهم احترامًا، واعتقد أن السينما لما قدمت النموذج ده من الستات قدمتها بطريقة  نادية الجندي في فيلم وكالة البلح". 

نادية الجندي بفيلم وكالة البلح 

وتابع: "كانت "نوسة" تفرض قانونها على تجار الحبوب الكبار، وتوزع "النفحات" في رمضان، وتعمل "طبلية" بطول الحارة للغلابة. كانت وزارة تضامن أو زي "حكومة شعبية" في وقت كانت الحكومات مكنتش بتدخل الحواري الضيقة".

وقال أحمد صيام إن "حكاية "نوسة" المشهورة مع فتوة من "باب الخلق" كانت دليلا على جبروتها، الراجل ده حاول يفرض إتاوة على تجار العطارة في حتتها، فبعتت له "منديل محلاوي" مبلول بمية وملح. الراجل فهم الرسالة، ولما صمم، "نوسة" خرجت له بنفسها و"علمت" عليه بالسكينة قدام الناس كلها".

برنامج رمضان المصرى مع الحرافيش

البرنامج يستمر في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات، وسيتحدث عن شخصيات أخرى من تاريخ مصر.

حكايات فتوات مصر المحروسة يومياً مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام وبرنامج "رمضان المصري مع الحرافيش" في شهر رمضان على هواء الشرق الأوسط.

البرنامج تأليف الكاتب الكبير محمد الشبه، والإخراج تامر حسني.

يذاع برنامج "رمضان المصرى مع الحرافيش" في الساعة ٥.٢٥ قبل أذان المغرب، والإعادة ثاني يوم ٩.١٠ صباحا، على إذاعة الشرق الأوسط.

عمرو الليثى أحمد صيام الحرافيش نادية الجندي

